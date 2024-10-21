العالم اليوم - التضخم في المغرب يهبط إلى 0.8% في سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر التضخم في المغرب يهبط إلى 0.8% في سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً - قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الاثنين إن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.8 بالمئة في سبتمبر من 1.7 بالمئة في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 0.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما زاد تضخم السلع غير الغذائية واحدا بالمئة.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا، 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى بنك المغرب المركزي، على سعر الفائدة من دون تغيير عند 2.75 بالمئة، مشيرا إلى إن تكاليف الاقتراض تتفق مع التوقعات المالية والاقتصادية.

وتوقع بنك المغرب المركزي أن يتباطأ التضخم إلى 1.3 بالمئة هذا العام من 6.1 بالمئة في 2023، قبل أن يرتفع إلى 2.2 بالمئة في 2025، وذلك بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية المتقلبة.

وكانت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، قد أعلنت الجمعة، أن الحكومة أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 بالمئة في عام 2025 بعد أن توقعت نموا بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام.