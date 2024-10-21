العالم اليوم - أسهم اليابان تغلق منخفضة وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً - هبط المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، الاثنين بعد جلسة متقلبة رغم مكاسب حققتها أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا، وذلك وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال وانتخابات محلية.

وتراجع المؤشر نيكي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 38954.60 نقطة عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 بالمئة إلى 2679.91 نقطة.

واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية أثر نظيراتها الأميركية وأبقت على المؤشر نيكي في المنطقة الخضراء لمعظم اليوم. وقفزت أسهم الولايات المتحدة يوم الجمعة مدفوعة بنتائج أعمال نتفليكس ومكاسب أوسع نطاقا في قطاع التكنولوجيا.

وصعد المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 إلى مستويات إغلاق غير مسبوقة الجمعة، كما تقدم المؤشر ناسداك بفضل ارتفاع أسهم التكنولوجيا.

وارتفع سهم أدفانتست اليابانية لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.7 بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر القياسي، كما صعد سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات الرقائق 0.9 بالمئة.

ومع ذلك تأثر المؤشر نيكي بأداء الشركات خارج قطاع التكنولوجيا، إذ انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر عند 38775.59 نقطة مع ترقب المستثمرين لمزيد من إعلانات نتائج أعمال الشركات في وقت لاحق من الأسبوع.

وستصوت اليابان في انتخابات عامة في 27 أكتوبر، وسط ترقب لأداء الحزب الديمقراطي الحر الحاكم ومدى قدرته على الفوز بالمقاعد اللازمة لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب وعددها 233 مقعدا.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير المحللين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول "يبدو أن المستثمرين يحجمون عن التداول النشط تحسبا لتلك الأحداث".

وأضاف أن عدم نجاح الحزب الحاكم في الاحتفاظ بالأغلبية في الانتخابات قد "يزيد من حالة الضبابية ويؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق".

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، تقدم 74 سهما فقط بينما تراجع 150 سهما منها سهم فاست ريتيلنج الذي هبط 0.8 بالمئة.