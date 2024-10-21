عزوز عادل يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل "وتر حساس"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان عزوز عادل لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "وتر حساس"، حيث كشف اسم شخصيته بالمسلسل، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،حيث نشر البرومو الرسمي للعمل وأرفقه بتعليق قال فيه: "انتظروني في مسلسل وتر حساس في دور مختار على قناة On حصريًا ابتداءً من يوم الأحد 27 أكتوبر".

تعليقات الجمهور على منشور عزوز عادل



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك.



أبطال مسلسل وتر حساس



مسلسل وتر حساس يعرض الساعة السابعة والنصف مساء، بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.



آخر أعمال عزوز عادل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عزوز عادل مسلسل صيد العقارب أمام غادة عبدالرازق حيث جسد دور سيد سائق عائلة ضرغام وهي عائلة غاده عبدالرزاق، وشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين، أحمد ماهر، رياض الخولي، والعمل الفني من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.