أسعار الذهب عند ذروة جديدة
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة بالأسواق، اليوم الإثنين، لمستوى تاريخي جديد، حيث بلغت 2734 دولارا للأونصة، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
ويأتي ذلك في ظل المخاوف من وجود توقعات لخفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.
وكان الذهب قد سجل في ارتفاعه الكبير السابق، عند 2712 دولارا للأونصة في ختام جلسة الجمعة، بينما صعدت بنسبة 33.8 في المائة منذ مطلع العام الجاري، صعوداً من 2042 دولارا بنهاية تعاملات العام الماضي.
كما سجلت أسعار العقود الفورية للذهب صعوداً بنسبة 0.26 في المائة، أو 15 دولارا إلى 2734.1 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
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