إنتر ميلان يحسم مواجهته أمام روما
استعاد فريق إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه روما1-0، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد ضمن الجولة الثامنة للمسابقة.
وسجل هدف الفوز لإنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة (60)، ليرفع إنتر بهذا الانتصار رصيده إلى 17 نقطة ويحل في المركز الثاني خلف المتصدر نابولي برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد روما عند 10 نقاط بالمركز العاشر.
وكان نابولي المتصدر، تغلب على امبولي بهدف دون رد في وقت سابق اليوم، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويعزز موقعه في الصدارة، فيما بقي رصيد امبولي عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.
وفي باقي مباريات الجولة، تغلب فيورنتينا على ليتشي بسداسية نظيفة، وفاز كالياري على تورينو بنتيجة (3 - 2)، وخسر فينيزيا أمام أتلانتا بهدفين دون رد.
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