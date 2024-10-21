أخبار اليمن : باجعالة يبحث "التعاون" مع برنامج الأغذية

باجعالة يبحث "التعاون" مع برنامج الأغذية
التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة اليوم، نائب ممثل برنامج الأغذية العالمي، سيمون هو ليما.
جرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات استئناف نشاط البرنامج بعد توقفه لعامين، وذلك بتوزيع ما يقارب مليون سلة غذائية، تستهدف الفئات الأشد احتياجا للغذاء في 221 مديرية.
وأشار الوزير باجعالة إلى أهمية اضطلاع البرنامج بدوره تجاه الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والحصار.
ولفت إلى أهمية العمل سويا بحزمة من السياسات والإجراءات والبرامج الهادفة إلى تحسين سُبل العيش، وتوفير الغذاء لأكبر شريحة من الناس.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الاستعداد لتذليل الصعوبات، وتسهيل الأعمال والأنشطة الإنسانية لبرنامج الأغذية.
من جانبه أكد سيمون حرص البرنامج على استئناف وتوسيع نشاطه، وإيجاد التمويلات اللازمة لمساعدة السكان الأكثر احتياجا للغذاء في اليمن.
ونوّه بمستوى تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية وحرصها على اضطلاع البرنامج بدوره، وإنجاح برامجه الإنسانية.
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