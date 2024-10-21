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"كلنا هنتسأل يوم الموقف العظيم".. محمد العروسي يعلق على انفجارات محيط مطار بيروت

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القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان محمد العمروسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك على إنفجار مطار بيروت، حيث شارك جمهوره صورة من الانفجار، وعلق عليها قائلًا: "بجد إحنا بقينا في حتة وحشة قوى وكلنا هنتسال يوم الموقف العظيم مطار بيروت".

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 منشور الفنان محمد العمروسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك 

آخر أعمال الفنان محمد العمروسي

 

وفي سياق آخر شارك الفنان محمد العمروسي في مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وحقق العمل نجاحًا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم.

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الفنان محمد العمروسي 

أبطال وصناع مسلسل المعلم

 

وقد شارك في بطولة مسلسل المعلم نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، مفيد عاشور، هاجر أحمد، إنتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، طارق النهري، سلوى خطاب، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عزت زين، هالة مرزوق، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مريم الجابري

مريم الجابري

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