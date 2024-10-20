انت الأن تتابع خبر «هتبقى زي بشرة البيبيهات..!!» وصفة النشا والحليب لتفتيح وترطيب البشرة في نصف ساعة فقط.. خليكي ملكة جمال عصرك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بشرة الأطفال من أكثر أنواع البشرة نعومة ونضارة، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق للحفاظ على هذه الصفات في بشرتهم، من بين المكونات الطبيعية الفعالة التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف، نجد النشا والحليب، في هذا المقال، سنستعرض فوائد هذين المكونين وكيفية استخدامهما لتحسين صحة البشرة.

فوائد النشا للبشرة

يعمل النشا على امتصاص الرطوبة من الهواء، مما يساعد على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة.

يمتاز النشا بخصائص مهدئة تساعد في تخفيف التهيجات والاحمرار، مما يجعله مثاليا للبشرة الحساسة.

يمكن أن يساعد النشا في تفتيح البشرة وتوحيد لونها بفضل خصائصه المبيضة الطبيعية.

يساعد النشا في امتصاص الزيوت الزائدة، مما يجعله مناسبا للبشرة الدهنية.

فوائد الحليب للبشرة

يحتوي الحليب على الدهون والفيتامينات التي ترطب البشرة بعمق، مما يمنحها مظهرا صحيا وناعما.

يحتوي الحليب على حمض اللبنيك، الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وتجديد الخلايا.

يساعد الحليب في تفتيح البشرة بفضل خصائصه الطبيعية، مما يساهم في تحسين مظهر البشرة.

الحليب غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة البشرة، مما يساعد في تعزيز مرونتها.

طريقة استخدام النشا والحليب للبشرة