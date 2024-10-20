انت الأن تتابع خبر «هتبقى زي بشرة البيبيهات..!!» وصفة النشا والحليب لتفتيح وترطيب البشرة في نصف ساعة فقط.. خليكي ملكة جمال عصرك..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر بشرة الأطفال من أكثر أنواع البشرة نعومة ونضارة، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق للحفاظ على هذه الصفات في بشرتهم، من بين المكونات الطبيعية الفعالة التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف، نجد النشا والحليب، في هذا المقال، سنستعرض فوائد هذين المكونين وكيفية استخدامهما لتحسين صحة البشرة.
فوائد النشا للبشرة
- يعمل النشا على امتصاص الرطوبة من الهواء، مما يساعد على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة.
- يمتاز النشا بخصائص مهدئة تساعد في تخفيف التهيجات والاحمرار، مما يجعله مثاليا للبشرة الحساسة.
- يمكن أن يساعد النشا في تفتيح البشرة وتوحيد لونها بفضل خصائصه المبيضة الطبيعية.
- يساعد النشا في امتصاص الزيوت الزائدة، مما يجعله مناسبا للبشرة الدهنية.
فوائد الحليب للبشرة
- يحتوي الحليب على الدهون والفيتامينات التي ترطب البشرة بعمق، مما يمنحها مظهرا صحيا وناعما.
- يحتوي الحليب على حمض اللبنيك، الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وتجديد الخلايا.
- يساعد الحليب في تفتيح البشرة بفضل خصائصه الطبيعية، مما يساهم في تحسين مظهر البشرة.
- الحليب غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة البشرة، مما يساعد في تعزيز مرونتها.
طريقة استخدام النشا والحليب للبشرة
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 1 كوب من الحليب.
- في وعاء، اخلط النشا مع الحليب حتى يتكون لديك خليط ناعم.
- ضع الخليط على وجهك ورقبتك باستخدام فرشاة أو بأصابعك، مع تجنب منطقة العين.
- اتركه لمدة 20-30 دقيقة حتى يجف.
- اغسل وجهك بالماء الفاتر، ثم استخدم الماء البارد لغلق المسام.
- جفف وجهك بلطف باستخدام منشفة ناعمة.
- يفضل استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.
- يمكن إضافة قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى الخليط لتعزيز فوائد الترطيب.
- استخدام النشا والحليب يمكن أن يكون وسيلة فعالة للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة مثل بشرة الأطفال، من خلال دمج هذين المكونين في روتين العناية بالبشرة، يمكنك تعزيز صحة بشرتك واستعادة نضارتها.