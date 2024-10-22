أحمد جودة - القاهرة - نورهان تكشف عن سبب إعتزالها الفن

حلت الفنانة نورهان مساء أمس الإثنين ضيفة الإعلامي خير رمضان من خلال برنامج "مع خيري" المذاع عبر قناة المحور، وتحدثت الفنانة نورهان عن سبب إعتزالها مجال الفن مشيرةً أنها إبتعدت عن الأضواء لكي تستمتع بحياتها الخاصة.

الفنانة نورهان

الفنانة نورهان

نورهان تعيش مشاعر الأمومة بعد إعتزالها الفن



وأوضحت الفنانة نورهان خلال حديثها مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مع خيري" أنها عاشت مشاعر الأمومة مع إبنها، كما أنها تشعر أن غيابها كان قرارا صحيحا.



آخر أعمال الفنانة نورهان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان هو مسلسل "حكايات جروب الماميز" الذي تم عرضه في يناير للعام الماضي 2023، وقدمت من خلاله دور "جيهان"، وهو مسلسل إجتماعي عائلي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول إقتراح نائب المديرة حورية تأسيس مكتب خاص بجروب الماميز والمشاكل الخاصة بهن، والحد من إنتشار الشائعات، ومن ثم تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من المسلسلات المكونة من 15 حلقة فقط.



أبطال مسلسل حكايات جروب الماميز

وشارك في بطولة مسلسل حكايات جروب الماميز كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد سليم، دينا فؤاد، رباب ممتاز، إنتصار، وليد فواز، نورهان، أماني كمال، حجاج عبد العظيم، أحمد حبشي، مريم الجندي، أميرة الشريف، رحاب حسين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح.