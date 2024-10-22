عزيز الشافعي يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، حيث شارك جمهوره بمقطع تشويقي من فيلم الهوى سلطان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:" قريبا أغاني فيلم الهوى سلطان بهاء سلطان، كلمات منه القيعي، ألحان عزيز الشافعي".



وأضاف:"أنا من غيرك توزيع وميكسينج نادر حمدي، وأغنية حب حياتي توزيع وميكسينج توما".



وأشار:"الفيلم من بطولة النجوم منه شلبي، أحمد داود، وسوسن بدر، تأليف وإخراج هبة يسري، إنتاج هاني نجيب وأحمد فهمي،انتاج الأغاني حمدي بدر ".

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائي 6 نوفمبر المقبل، للمنافسة به في شباك التذاكر.

أبطال فيلم الهوى سلطان



يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان مجموعة من الفنانين منهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري.

بتوقيع عزيز الشافعي... آمال ماهر في شكل مختلف بأغنية اسبق



طرح الشاعر والملحن عزيز الشافعي أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم" اسبق " للفنانة أمال ماهر من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.

وقد نالت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي مشيدين بعظمة الأغنية.