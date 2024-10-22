نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأمين العام للأمم المتحدة يدين خسائر الأرواح "المستمرة والمنتشرة" في جميع أنحاء قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة الخسائر المستمرة والمتزايدة في الأرواح بقطاع غزة، واصفًا إياها بـ "المنتشرة" في جميع أنحاء المنطقة.

وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الأثر المدمر للصراع على المدنيين الأبرياء، مشددًا على ضرورة وقف العنف فورًا وتجنب المزيد من التصعيد. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.

كما شدد غوتيريش على أهمية السعي لتحقيق حل سياسي طويل الأمد يضع حدًا للمعاناة المستمرة ويعيد الأمل للشعب الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.