نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن قيسوني لـ "دوت الخليج الفني": مش حابب أحرق نفسي.. وهذا سبب غيابي عن الدراما المصرية (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت ابتعد مؤخرًا عن أدوار الشر.

مسلسل يوتيرن أثبت للصحافة أني ممثل كويس.

فريتيجو واسم مؤقت كانا نقلة كويسة في حياتي.

تم التحضير لمسرحية كوميدي في لبنان لكن توقف كل شئ بسبب الحرب.

لا اتمنى تكرار تجربة الإنتاج الدرامي أفضل إنتاج البرامج.

مبحبش أحرق نفسي وحابب أكون متواجد في الدراما المصرية.

صورت أول حلقة من برنامجي الساخر يوم 7 أكتوبر العام الماضي وكل شئ توقف بسبب الحرب.

بدأ مشواره في الفن كونه عارض أزياء وظهر في عدة كليبات أبرزها مع أصالة وأنغام، ثم بدأ بعد ذلك يخطو الخطوات الأولى نحو الدراما وكانت أول أعماله مسلسل "فيرتيجو" لتتوالى بعدها الأدوار ويشارك في أكثر من عمل مميز، كما أنه تميز بأدوار الشر الذي كانت آخرهم مسلسل "يوتيرن" عام 2022 ومن بعد ذلك تغيب الفنان أيمن قيسوني عن الدراما المصرية حتى الآن.



وحاور دوت الخليج الفني الفنان أيمن قيسوني لـ يكشف عن سبب هذا التغيب عن الدراما المصرية



وإليكم نص الحوار:

آخر اعمالك يوتيرن 2022 فما سبب هذا الاختفاء ؟

بعد عام من "يوتيرن" اتعرض عليا مسلسلين أحدهما تاريخي والأخر دور شرير وبصراحة بدأت ابتعد مؤخرًا عن أدوار الشر لأني قدمتهم أكثر من مرة، وكنت أود أن أقدم حاجة مختلفة حاجة أكبر خصوصًا بعد نجاح يوتيرن.



ما الدور الذي تعتبر أن نقطة تحول في حياتك ؟



في التمثيل أول دور فيرتيجو حطني وجعلني موجود ودائما بشكر المخرج "عثمان أبو لبن" أخويا الكبير أنه أعطاني الفرصة، وأيضًا "اسم مؤقت"، فكانوا نقطة تحول ونقلة كويسة، وأشعر أن مسلسل "يوتيرن" أثبت للصحافة اني ممثل كويس، لكن الدور اللي هيعملي نقلة لسه مجاش، أنا أنتظر الدور الكبير اللذيذ، وفي التقديم برنامج "سوبر ستار" اللي قدمته مع تلفزيون المستقبل عملي نقلة كبيرة جدًا لأني كنت عارض أزياء وأصبحت مذيع وكان أكبر برنامج في الوطن العربي في ذلك الوقت.



قدمت مسرحية واحدة مع شيريهان خلال مسيرتك..فهل ممكن تكرر تجربة المسرح مرة أخرى ؟



دائما ما كنت أشارك في مسرحية المدرسة من صغري، وتجربة المسرح تجربة حلوة، واتمنى تجربتها مرة أخرى، كنا بنحضر لمسرحية كوميدي في لبنان وكانت من المفترض أن يتم عرضها في شهر 2 ولا أعلم مصيرها حاليًا بسبب الحرب، لكن في مصر معنديش حاجة لكن اتمنى هذه التجربة مع شيريهان.



خُضت تجربة الإنتاج في مسلسل "شهر 10" فهل تفكر في تكرار هذه التجربة مرة أخرى ؟

كانت أول مرة لي فكرة تجربة الإنتاج للمسلسلات، وهو شئ مختلف وصعب جدًا، وأعتقد أن المنافسة بها إذا لم يكن لديك الخبرة أو داعم يقوم بسندك تكون خطيرة جدًا، خاصة مؤخرًا لما اسمعه من أصدقائي المنتجين الذين يطالبون بفلوسهم وحقهم، فلا اتمنى تكرار تجربة إنتاج المسلسلات، وأنا الفترة الماضية كنت أحاول أن أنتج برنامج لكن ظروف الحرب جعلتني أوقف كل شئ، وبالفعل كنت بدأت أنتج لنفسي برنامج مع تلفزيون الغد وهم ناس محترمة جدًا، وإن شاء الله نستكمل بعد إنهاء الحرب، فاتنمى إنتاج البرنامج وليس المسلسلات.



مغنيين كثر اعتذروا عن حفلات بسبب أوضاع لبنان ؟ ما رأيك في ذلك ؟



إذا كان إلغاء المطربين للحفلات لأنهم متضامنين مع لبنان ضد إسرائيل فكلنا ضد إسرائيل في هذا الموضوع، لكن أشعر إذا الفنانين فعلا يرغبون في مساعدة لبنان يعملوا الحفلات ويتبرعوا لـ لبنان لأننا حاليًا في لبنان محتاجين مساعدة، وفي ناس كتير خرجوا من بيوتهم بعد ما اتدمرت، ف أي جنيه هيساعد، وأرسلنا ك جروب كونتينر لـ لبنان، أنا محتاج أن الناس تعمل حفلات وتتكلم بالذات في مصر لأن أشعر أننا لا نتكلم بشكل كافي.



هل تحضر لعمل جديد الفترة القادمة ؟



اجهز لعدة أعمال منذ سنة، والعام الماضي كنت بصور برنامج جديد وكان تصوير أول حلقة به يوم 7 أكتوبر يوم ما الحرب أبدت، واستئنفنا مرة أخرى لكن للأسف الحرب أصبحت أسوء، فحاليًا تم توقف كل شيئ لأن طبيعة البرنامج ساخر وهو ما لا يسمح مع الأوضاع، وحاليًا تم ترشيحي لعملين وبقوم بالقراءة، أنا حابب أكون متواجد في مصر إذا كان الورق والفكرة مناسبة بالعكس دي بلدي وبحب أكون بها واشتغل بها، لكن منتظر الفرص الحلوة اللي تستاهل أن الواحد يعملها، لأنني لا أود حرق نفسي على أي حاجة ومش بجري ورا الشهرة أو الفلوس، أنا حابب أعمل حاجة بتمثلني.