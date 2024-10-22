نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024: نهاية نوة رياح الصليب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، مع انتهاء نوة رياح الصليب، التي تعتبر أولى نوات فصل الخريف.

تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا نهارًا على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة خلال الليل، مائلًا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على أغلب المناطق.

تحذيرات الأرصاد

نشاط الرياح : من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب أنحاء البلاد بسرعة تصل إلى 40 كم/ساعة، وقد تثير الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، وذلك من الساعة 6 صباحًا حتى 11 مساءً.

: من المتوقع أن تنشط على أغلب أنحاء البلاد بسرعة تصل إلى 40 كم/ساعة، وقد تثير الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، وذلك من الساعة 6 صباحًا حتى 11 مساءً. اضطراب الملاحة البحرية: حذرت الأرصاد من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى (2.5-3.5) متر.

درجات الحرارة اليوم في مصر

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28°C 20°C السواحل الشمالية 26°C 21°C جنوب سيناء 31°C 22°C شمال الصعيد 29°C 18°C جنوب الصعيد 34°C 22°C

توقعات الأيام المقبلة

من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة يومي الأربعاء 23 أكتوبر والخميس 24 أكتوبر 2024، مع استمرار الاستقرار النسبي في درجات الحرارة على أغلب المناطق.