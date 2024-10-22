نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: وضع اسئلة اختبارات شهر أكتوبر من الإدارات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن هناك لجان متابعة يومية من الأدارات التعليمية بالمدارس لمتابعة تنفيذ قرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.



وأوضح المصدر، أن اللجان تقوم بمتابعة رصد درجات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية وغيابات وحضور الطلاب، بالاضافة إلى متابعة رصد كل هذه الدرجات بكشكول الفصل الخاص بكل مادة، ليكون تحت رعاية ولي الأمر بالمنزل، ولمتابعة نجلة أول بأول.

وأشار إلى أن الإدارات التعليمية تقوم هذا الأسبوع بوضع أسئلة اختبارات شهر أكتوبر وفقا لمنهج المقرر لكل صف دراسي، وتقوم الإدارة بتوزيع أسئلة الاختبارات على كبار معلمي المادة بكل مدرسة لطباعتها وعقد الاختبار بيها بداية من الاسبوع المقبل، وفقا للجدول المقرر لاختبارات شهر أكتوبر.

وحددت الإدارات التعليمية، موعد اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية ابتدائي واعدادي وثانوي، وذلك للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والمقرر أن يبدأ يوم 26 أكتوبر الجاري وفقًا للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية.