نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان ضد كلوب بروج في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الذي سيواجه كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر مباريات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان ضد كلوب بروج

يلتقي الروسونيري مع ضيفه كلوب بروج، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - توموري - جابيا - إيمرسون

خط الوسط: فوفونا - ريندرز - بولسيتش

خط الهجوم: لياو - موراتا - تشوكويزي

وتنقل مباراة ميلان ضد كلوب بروج عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن ميلان خسر في الجولة الأولى أمام ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم سقط في الجولة الثانية أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدف نظيف.