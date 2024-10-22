نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني كضيف ثقيل على حساب نظيره نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب السانتياجو برنابيو المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند اليوم، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال اوروبا

وتنقل المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.