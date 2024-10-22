‏الشرطة الإسرائيلية تعلن إيقاف 7 أشخاص يشتبه بأنهم تجسسوا لصالح إيران في القدس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏الشرطة الإسرائيلية، إيقاف 7 أشخاص يشتبه بأنهم تجسسوا لصالح إيران في القدس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.