نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزير الدفاع الأميركي: منظومة ثاد الأميركية المضادة للصواريخ باتت "في مكانها" بإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن منظومة "ثاد" الأميركية المضادة للصواريخ أصبحت "في مكانها" في إسرائيل، وذلك في إطار تعزيز الدفاعات الإسرائيلية ضد التهديدات الصاروخية.

وأوضح أوستن أن نشر هذه المنظومة يأتي كجزء من التزام الولايات المتحدة القوي بأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

كما أكد الوزير أن وجود منظومة "ثاد" يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعزز القدرة على التصدي للتهديدات الصاروخية المتزايدة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم إسرائيل لضمان استقرارها وأمنها في مواجهة أي تهديدات محتملة.