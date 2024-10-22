"تيتا زوزو" 23.. شجار بين عابد عناني وابنته يتسبب في شللها

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أحمد جودة - القاهرة -



عُرضت الحلقة 23 من مسلسل "تيتا زوزو"، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث، حيث أدت إلى شلل ابنه عابد عناني.



سبب شلل ابنه عابد عناني



وشهدت الحلقة شجار قاسي بين عابد عناني وابنته تحاول توعيته لما يفعله من خيانه امها وأهماله لهم وعدم تحمله للمسؤلية مما ينتهي به المطاف بالتعصب وضربها بالقلم فتسقط على الأرض مما يتم نقلها للمستشفى ليتبين أنها أصابت بالشلل.

قصة تيتا زوزو

تدور قصة وأحداث مسلسل تيتا زوزو حول الدكتورة إعتزاز والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس وهى جدة لديها العديد من الأحفاد وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم.





فريق عمل تيتا زوزو

ويشارك في مسلسل تيتا زوزو نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، بسمة داوود، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل.



أحدث أعمال عابد عناني

ويشارك عابد عناني أيضًا في مسلسل "برغم القانون" الذي يعرض هذه الفترة، ويشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.