القاهرة - محمد ابراهيم - محمد رجب يعلن عن تعاقده على فيلم جديد بعنوان "كوكتيل"

يخوض النجم محمد رجب تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم بعنوان "كوكتيل"، وذلك بالتزامن مع مسلسله الجديد، والذي سينطلق عرضه خلال شهر رمضان للعام المقبل 2025.

الفنان محمد رجب والمنتج أحمد السبكي

محمد رجب يعلن عن فيلمه الجديد

وحرص الفنان محمد رجب على مشاركة جمهوره خبر تعاقده على فيلم "كوكتيل"، حيث نشر صور تجمعه بمنتج الفيلم أحمد السبكي والمؤلف محمد سمير مبروك، وعلق قائلًا:

"بسم الله توكلنا على الله

فيلم كوكتيل إنتاج الأستاذ أحمد السبكي تأليف محمد سمير مبروك".

منشور الفنان محمد رجب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



أحدث أعمال الفنان محمد رجب في الدراما

وفي سياق متصل يخوض الفنان محمد رجب تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "الحلانجي" الذي سيتم طرحه في شهر رمضان الكريم للعام المقبل، وهو مسلسل درامي مكون من 30 حلقة، ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل الحلانجي في رمضان 2025

والجدير بالذكر أن مسلسل الحلانجي يشارك به نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية على رأسهم الفنان محمد رجب، عبير صبري، سوسن بدر، طارق صبري، محمد علي رزق، نانسي صلاح، أحمد صيام، هلا السعيد، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، والإخراج لـ محمد محي الدين.