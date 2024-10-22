نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يستقر على بديل مصطفى شلبي في نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل مصطفى شلبي لاعب الفريق، والذي قد يتم استبعاده من مباراة السوبر المصري بشكل نهائي.

جوميز يستقر على بديل مصطفى شلبي في نهائي السوبر المصري

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز استقر على مشاركة كورنادو ميشالاك لاعب فريق الزمالك الجديد، ليكون بديل لمصطفى شلبي، في مباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي ".



وتابع:" جوميز لم يكن مقتنعا بأداء ميشالاك حينما تعاقد معه نادي الزمالك؛ ولكنه في الوقت الحالي يثق في إمكانياته بعد الظهور بشكل جيد في الفترة الأخيرة "

وأضاف:" مصطفى شلبي حالته النفسية ليست جيدة، حتى في حالة حل أزمته في الإمارات، سيكون خارج مباراة الأهلي في السوبر المصري، ولذلك سيكون ميشالاك البديل الأنسب للمباراة ".

