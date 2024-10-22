الرياضة

جوميز يستقر على بديل مصطفى شلبي في نهائي السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل مصطفى شلبي لاعب الفريق، والذي قد يتم استبعاده من مباراة السوبر المصري بشكل نهائي.

جوميز يستقر على بديل مصطفى شلبي في نهائي السوبر المصري

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز استقر على مشاركة كورنادو ميشالاك لاعب فريق الزمالك الجديد، ليكون بديل لمصطفى شلبي، في مباراة نهائي السوبر المصري أمام ".


وتابع:" جوميز لم يكن مقتنعا بأداء ميشالاك حينما تعاقد معه نادي الزمالك؛ ولكنه في الوقت الحالي يثق في إمكانياته بعد الظهور بشكل جيد في الفترة الأخيرة "

وأضاف:" مصطفى شلبي حالته النفسية ليست جيدة، حتى في حالة حل أزمته في الإمارات، سيكون خارج في السوبر المصري، ولذلك سيكون ميشالاك البديل الأنسب للمباراة ".
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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