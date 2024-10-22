العمل: صياغة بروتوكول تعاون مع اتحاد المقاولين لدعم العمالة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:15 صباحاً - دوت الخليج – أكد وزير العمل، محمد جبران، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد سامي سعد، أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين “الوزارة” و”الاتحاد” لدعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل بالقطاع، الذي يعمل فيه ما يقارب 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية.

قال جبران، خلال خلال استقباله وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعد، إن الوزارة حريصة على شمول هؤلاء العمال داخل هذا القطاع بالتأمين والرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، ومواصلة جهود استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة، كبداية لحصولهم على جميع الخدمات والحماية والدعم.

ووجه جبران، الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الاتحاد لتشكيل لجنة مُشتركة هدفها التواصل من أجل مواجهة كل التحديات التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع، وكذلك التعاون في التدريب والتوعية بتشريعات العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية.