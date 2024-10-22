فن ومشاهير

عرض الأفلام الفائزة بمهرجان جامعة بدر السينمائي بنادي سينما المرأة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الأفلام الفائزة بمهرجان جامعة بدر السينمائي بنادي سينما المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة الثقافة على نشر الثقافة السينمائية، أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر فعاليات نادي سينما المرأة يوم الإثنين الماضي الموافق ٢١ أكتوبر، حيث تم عرض الأفلام الفائزة من مهرجان جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب في دورته الأولى، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

 

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 أقيمت العروض في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية،حيث تم عرض كل من فيلم "16 مللي" للمخرج عبد الله جاد الحائز على جائزة أفضل مخرج، وفيلم "البديل" للمخرج مازن فوزي الحائز على جائزة أفضل فيلم، بالإضافة إلى فيلم "سرقة منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم، وفيلم "أوضتين وصالة" للمخرج مينا ماهر، وفيلم "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبة.

 

عقب العرض، أُقيمت ندوة ادارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي حيث تمت مناقشة الأفلام مع الجمهور.

 

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تفاصيل نادي سينما المرأة

 

يُذكر أن نادي سينما المرأة يُعقد الاثنين الثالث من كل شهر، بهدف دعم الأعمال السينمائية النسائية والمواهب الشابة، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي. وكانت الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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