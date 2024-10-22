مجموعة جاز تستثمر 250 مليون دولار في إنشاء 10 فنادق جديدة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ كشف علاء عاقل الرئيس التنفيذي لمجموعة جاز للفنادق، عن خطتها لإقامة 10 فنادق جديدة في مصر خلال العامين المقبلين باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار.

وأوضح عاقل، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن المشروع يشمل إنشاء 2500 غرفة سياحية في الساحل الشمالي ومرسى علم والغردقة بتكلفة 100 ألف دولار للغرفة الواحدة، دون احتساب قيمة الأرض.

وأضاف أن مجموعة جاز ستنفذ المشروع دون شراكات؛ تماشيًا مع خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن جزءا من التمويل سيكون ذاتيا والآخر بنكيا.

وعن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاع السياحي، أوضح عاقل، وهو أيضًا رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنها جاءت بفائدة مخفضة 12% متناقصة، استجابة لاحتياجات الشركات السياحية ولتحقيق استراتيجية الدولة في جذب 30 مليون سائح سنويًا.

وأضاف أن قيمة المبادرة البالغة 50 مليار جنيه تكفي لإقامة 50 مشروعًا بحد أقصى مليار جنيه لكل مشروع، متوقعًا أن تتبعها مبادرة أخرى بقيمة 250 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري المصري قد أعلن، أمس الأول، عن مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه بسعر عائد مخفض يبلغ 12% متناقص.