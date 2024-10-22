مواعيد العرض الأول بالعالم العربي للفلسطيني شكرًا لأنك تحلم معنا في الجونة السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - بدراما تمزج بين المؤامرات المالية والصراع على الميراث، يشهد الفيلم الفلسطيني شكرًا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس عرضه الأول بالعالم العربي في مهرجان الجونة السينمائي (24 أكتوبر -1 نوفمبر) حيث ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك بحضور المخرجة والمنتج حنا عطالله والممثلين كامل الباشا وأحمد خطار والمؤلف الموسيقي أحمد الصاوي والمونتيرة هبة عثمان.

مواعيد العرض

يعرض الفيلم يوم الخميس 31 أكتوبر الساعة 7:00 مساءً - فيستيفال بلازا، ويوم الجمعة 1 نوفمبر الساعة 02:15 ظهرًا - سينما البحر 1



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI) وهو من تأليف وإخراج ليلى عباس، وهو إنتاج فلسطيني ألماني قطري مشترك بين شركة August Films لحنا عطالله ورزوانا كامل، وشركة In Good Company Films لروشاناك بيهيشت نيدجاد، مع شركتي MAD Solutions وLagoonie Film Production كمنتجين مشاركين.

قصة فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا

يتابع الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

وفي حديثها عن الفيلم، قالت ليلى عباس "تدور هذه القصة حول الأنوثة والحاجة إلى أن تظل النساء قريبات عاطفيًا وجسديًا للانتصار. حتى في مواجهة أشد الرياح قسوة وخلافاتهن، تحتاج هاتان الأختان إلى بعضهما البعض. إنها قصة عن الأخوات اللاتي مررن بمآسيهن وآلامهن، ثم ارتبطن ببعضهن البعض ليصبحن أقوى".

تلقى فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا دعمًا من مهرجان الجونة السينمائي من كل من شركات ART وCedars Productions وO Three Productions، وشركة ميتافورا، كما فاز الفيلم أيضًا بجائزة التطوير من منصة سيني جونة بالإضافة لتلقيه دعمًا من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، ومنصة قمرة التابعة لمؤسسة الدوحة للأفلام. وكان الفيلم أحد الفائزين بمنح صندوق البحر الأحمر.

حظيّ الفيلم أيضًا بدعم نقدي من صناديق الدعم الألمانية Mitteldeutsche Medienförderung وMedienboard Berlin-Brandenburg، كما تلقى دعمًا من Hubert Bals Plus Europe Fund التابع لمهرجان روتردام السينمائي الدولي.

أبطال فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا

الفيلم من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، ومدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان. تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.