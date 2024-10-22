عاجل - حزب الله يعلن مسؤوليته الكاملة عن عملية استهداف منزل نتنياهو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، مسؤولية حزب الله الكاملة عن عملية قيسارية واستهداف منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

إيران: لا صلة لنا بالهجوم على منزل نتنياهو

من جهتها؛ نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة أي صلة لإيران بهجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب أمس السبت.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ردا على سؤال بشأن دور إيران في الهجوم إن "هذا العمل قام به حزب الله اللبناني"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إسرائيل بسبب "نشر الأكاذيب" باعتبارها "ممارسة حالية ودائمة لهذا النظام وقادته المجرمين"، حسب وكالة "إرنا".

واتهم نتنياهو حزب الله بتنفيذ الهجوم وأكد في بيان صدر عن مكتبه أن ما اعتبرها محاولة اغتياله "لن تردعه ولن تردع إسرائيل عن مواصلة الحرب ضد أعدائها من أجل النهضة.. سنحقق كل أهداف الحرب التي وضعناها، وسنغير الواقع الأمني في منطقتنا لأجيال".

وأضاف "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر إن كل من يمس مواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".

ولم تصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تفاصيل بشأن الأضرار التي تسبب فيها الهجوم، في ظل التعتيم الذي تمارسه القيادتان العسكرية والسياسية هناك.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة أطلقت من لبنان، وأوضح أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في مقر إقامتهما لحظة الهجوم، وأن الحادث لم يوقع أي ضحايا".