التحالف الوطنى: تسليم 215 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لغير القادرين بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:36 مساءً - قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتسليم (215)جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان، جاء ذلك فى اطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومحافظة أسوان ومديرية التضامن الاجتماعى، في مجال مساعدة الأفراد الأكثر احتياجاً ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في" بيان إعلامي"انه تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مشيرًا الى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى أسوان وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

وأشار الى أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين

الجدير بالذكر، أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 16019 جهازتعويضي و7681 سماعه طبية.