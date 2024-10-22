الداخلية تعلن إفتتاح مقر للجوازات والهجرة بالمجمع الأمنى فى القاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر، قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بالبدء فى تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.