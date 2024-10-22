ميلان يحقق أول فوز فى دوري أبطال أوروبا بثلاثية ضد كلوب بروج.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - حقق فريق ميلان الإيطالي فوزا عريضا على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدورى لبطولة دورى أبطال أوروبا ليوقع على أول فوز في البطولة بعد خسارة أول مباراتين.

ميلان ضد كلوب بروج

انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف نظيف أحرزه بوليسيتش في الدقيقة 34، وشهد الشوط طرد أونيديكا لاعب كلوب بروج في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني ينجح فريق كلوب بروج في إدراك التعادل عن طريق كيرياني ساب في الدقيقة 50، إلا أن ريندرز لاعب ميلان ينجح في إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 61، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 71، كما ألغى حكم المباراة هدفا لميلان لـ كامارادا في الدقيقة 87 لتنتهى المباراة بفوز ميلان 3-1.

بهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط، فيما يحتل كلوب بروج المركز الـ 24 برصيد 3 نقاط أيضا.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

ويتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثالثة 7 أندية بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول مباراتين حتى الآن وهي أستون فيلا ودورتموند وبنفيكا وليفركوزن وليفربول وبريست ويوفنتوس بـ6 نقاط.

تغير نظام دورى أبطال أوروبا، والذى يشارك فيه 36 فريقًا، يتنافسون في مسابقة دورى كل فريق يواجه 8 أندية أخرى، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق لاستكمال أندية دور الـ16، وبعدها تستأنف كل الأدوار بنظام خروج المغلوب.

وارتفعت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.