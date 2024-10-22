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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي : وصلنا لحسن نصر الله ولمن كان سيخلفه ولغالبية قادة حزب الله

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:35 مساءً - قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسى هاليفي، إن الجيش وصل لحسن نصر الله، ولمن كان سيخلفه، ولغالبية قادة حزب الله، مضيفا أن إسرائيل تعرف كيف تصل لمن يهدد أمنها.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، القضاء على القيادي في حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين.

ويعد صفي الدين المرشح لخلافة زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية سبتمبر الماضي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في 4 أكتوبر، غارة في الضاحية الجنوبية لبيروت وصفت بـ"الأعنف" منذ اغتيال نصر الله، وقال إن المستهدف هو هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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