هكذا احتفل أكرم حسني بعيد ميلاد مصطفى غريب

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان أكرم حسني بعيد ميلاد الفنان مصطفى غريب من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب أكرم حسني:' كل سنه وانت عادي جدا خالص كل سنه وانت أقلهم".

يواصل غريب تصوير فيلم المستريحة مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويظهر خلاله بدور بائع غزل بنات ونجل ليلى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، والفيلم من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

وايضا ينتظر مصطفى غريب فيلم الشاطر من بطولة أمير كرارة، والذي تعاقد غريب على المشاركة به مؤخرًا، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبًا، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.