نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي وبوتين يبحثان تعزيز التعاون بين مصر وروسيا على هامش قمة بريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة دول تجمع بريكس، حيث أكد السيسي تقديره للدعم الروسي لانضمام مصر للتجمع، مشيدًا بالجهود التي بذلتها روسيا خلال فترة رئاستها.

في قمة بريكس لأول مرة كعضو كامل

وأعرب السيسي عن سعادته بمشاركة مصر في قمة بريكس لأول مرة كعضو كامل، وأكد حرص مصر على تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية تحويل التجمع إلى منصة قادرة على مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الدولية.

كما تناولت المباحثات تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية، ودور روسيا في المشروعات القومية بمصر مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية.