برغم القانون 29| وليد فواز في مواجهة مع والدته وكشف سر اعتبارها ميته

القاهرة - محمد ابراهيم -



عرضت الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون وشهدت مواجهة بين وليد فواز ولبنى ونس وهى والدته خلال الأحداث.

مواجهة وليد فواز ولبنى ونس

وكشفت الحلقة المواجهة عن السر الذي جعل ياسر يعتبر والدته ميتة، ويخبر الجميع بهذا الأمر، حيث ذهبت إليه في المقابر وحدثت مواجهة بينهما وتم كشف السر، وهو أن ياسر يظن أن والدته كانت على علاقة برجل آخر أثناء زواجها من والده.

وأوضحت أن والده كان يضربها ويهينها طوال الوقت، وذات يوم تسبب في إصابة في رأسها ونزفت الدماء ونقلها للمستشفى، وبعدها عادت للمنزل مجددا من أجله، ولكنها تركت المنزل وذهبت إلى منزل ابن خالتها لأنها كانت يتيمة، لذلك لجأت له على الرغم من أنه كان يريد الزواج منها منذ سنوات، ولكنه ورطها وأخبر زوجها كلام غير صحيح عن وجود علاقة بينهما كذبًا.

تبرير وليد فواز لتصرفات ياسر في برغم القانون

ورد عليها وليد فواز “ياسر” بأنها سبب ذلك لأنه يخاف أن تتركه زوجته طول الوقت مثلما فعلت أمه من قبل، كما أنه لا يعرف يعطي لها الحب الكافي وهو ما يجعله يتصرف بطريقة صعبة معها طوال أحداث المسلسل.

فريق عمل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.