نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسبارتا براج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق سبارتا براج التشيكي، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق سبارتا براج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسبارتا براج

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق سبارتا براج، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسبارتا براج

القمر الصناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 22000.

القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 22000.

القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000.