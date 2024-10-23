تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره فريق سبارتا براج التشيكي، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق سبارتا براج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام سبارتا براج

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق سبارتا براج، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سبارتا براج

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان أكي.

خط الوسط: ماتيوس نونيز، إلكاي جوندوجان، فيل فودين.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.