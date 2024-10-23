نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 غدًا: جدول الأجور الرسمي وتفاصيل الصرف للفئات المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة المالية في مصر لبدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 24 أكتوبر، للعاملين في القطاعات الحكومية.

تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024، والذي يحدد مواعيد صرف الرواتب وفقًا للجهات المختلفة في الدولة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

تشمل عملية صرف الرواتب كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وقد تم تقسيم مواعيد الصرف على عدة أيام لتسهيل العملية.

وفيما يلي تفاصيل المواعيد حسب الجدول الرسمي:

الخميس 24 أكتوبر 2024:

سيتم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات التالية:

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة القوى العاملة

وزارة الإسكان والمرافق

وزارة التضامن الاجتماعي

مديريات الطرق والنقل

الأحد 27 أكتوبر 2024:

تصرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات التالية:

وزارة التعليم العالي

وزارة التنمية المحلية

وزارة العدل

وزارة الكهرباء

وزارة التخطيط

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

وزارة التربية والتعليم

وزارة الزراعة

وزارة الخارجية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة المالية

المحكمة الدستورية العليا

الأزهر الشريف

دار الإفتاء المصرية

هيئة النيابة الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء

النيابة العامة

اللجنة العليا للانتخابات

28، 29، و30 أكتوبر 2024:

هذه الأيام مخصصة لصرف المرتبات للمتخلفين عن المواعيد المحددة السابقة، بحيث يمكن لأي موظف لم يستلم راتبه خلال الأيام المحددة أعلاه أن يستلمه في هذه الفترة.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

أتاحت وزارة المالية العديد من القنوات لصرف المرتبات، وذلك لضمان السهولة والتيسير على الموظفين، حيث يمكنهم استلام رواتبهم عبر:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.

المنتشرة في جميع المحافظات. فروع البنوك المختلفة.

المختلفة. البريد المصري، حيث يمكن صرف الرواتب أيضًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة.

حقيقة زيادة المرتبات

فيما يتعلق بزيادة المرتبات، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تدرس ملف الأجور والحوافز، في إطار المحددات الخاصة بالموازنة العامة.

وأشار إلى أنه قد تم تنفيذ زيادة في الرواتب منذ 4 أشهر، وأن هناك خطة لإعادة النظر في ملف الأجور خلال الفترة المقبلة. كما أضاف أن الحوافز قد تكون في صورة تخفيضات في بعض الأسعار أو تسهيلات أخرى.

جدول الأجور لشهر أكتوبر 2024

تم الإعلان عن جدول المرتبات حسب الدرجات الوظيفية، وجاءت الأرقام كما يلي:

الدرجة الوظيفية الراتب (جنيه مصري) الدرجة الممتازة 12،200 الدرجة العالية 10،200 درجة المدير العام 9،200 الدرجة الأولى 8،200 الدرجة الثانية 8،000 الدرجة الثالثة 7،500 الدرجة الرابعة 7،000 الدرجة الخامسة 6،500 الدرجة السادسة 6،000

أيام صرف المتأخرات

بالنسبة للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مرتباتهم في المواعيد المحددة، سيتم صرف المتأخرات في أيام 7، 8، 9، و10 نوفمبر 2024.