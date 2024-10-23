انت الأن تتابع خبر لو عندك العلامات دي صحتك في خطر.. احذروا من ظهور هذه العلامات على الأظافر تدل على الإصابة بأمراض خطيرة| أعرفها فوراً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن المظهر الخارجي للفرد يعكس صحته الداخلية، ومن أبرز العلامات التي تبرز ذلك هو شكل الأظافر إذ أن الأظافر غير الصحية تدل على وجود نسبة مرتفعة من الأمراض والسموم بينما تشير الأظافر القوية والمنظمة إلى حالة جيدة للبنية الجسدية الأمر لا يقتصر فقط على كيفية العناية بالأظافر وتلميعها، بل إن شكل الظفر يعكس الحالة الصحية للشخص إليكم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

علامات في الأظافر تدل على الإصابة بأمراض خطيرة

توجد العديد من العلامات المقلقة التي إذا ظهرت على الأظافر تشير إلى وجود مشكلات صحية في الكبد أو القلب والرئتين إليكم أولى هذه العلامات:

الأظافر البيضاء

يشير اللون الأبيض في الأظافر إلى إصابة الشخص بفقر دم حاد أو زيادة نسبة السموم في الجسم نتيجة ضعف في وظائف الكلى.

الأظافر ذات اللون الداكن

إذا كان للظفر لون أبيض مع حواف داكنة، فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلات في الكبد أو إصابة الشخص باليرقان.

الأظافر الصفراء

يشير هذا اللون إلى احتمال وجود مشكلة في الغدة الدرقية، لذا من الضروري إجراء تحليل الغدة بشكل عاجل للتأكد من وجود المرض، كما يمكن أن يكون علامة قوية على وجود عدوى فطرية في الجسم.

تكسر الأظافر