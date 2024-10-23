انت الأن تتابع خبر هتبقي منوره وقمر 14.. طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد في دقائق هتصغري 20 سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر لبان الدكر واحدًا من اهم النباتات الطبيعية التي تحتوي على كولاجين طبيعي، حيث ان لبان الدكر يساهم بشكل كبير في التخلص من التجاعيد والمساهمة في تنظيف المسام الواسعة، وليس هذا فقط بل قد اثبت لبان الدكر فعاليته في تفتيح البشرة وازالة البقع الداكنة وعلاج حبوب الشباب وغيرها من الفوائد الاخرى التي تنتج عن استخدام ماسك لبان الدكر والذي يساهم بشكل كبير في شد البشرة من التجاعيد وعلامات التقدم في السن، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن ماسك لبان الدكر تابعونا عبر دوت الخليج

مكونات ماسك لبان الدكر

ثلاثة ملاعق من لبان الدكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعفة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة عمل ماسك لبان الدكر