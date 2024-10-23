انت الأن تتابع خبر هتبقي منوره وقمر 14.. طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد في دقائق هتصغري 20 سنة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر لبان الدكر واحدًا من اهم النباتات الطبيعية التي تحتوي على كولاجين طبيعي، حيث ان لبان الدكر يساهم بشكل كبير في التخلص من التجاعيد والمساهمة في تنظيف المسام الواسعة، وليس هذا فقط بل قد اثبت لبان الدكر فعاليته في تفتيح البشرة وازالة البقع الداكنة وعلاج حبوب الشباب وغيرها من الفوائد الاخرى التي تنتج عن استخدام ماسك لبان الدكر والذي يساهم بشكل كبير في شد البشرة من التجاعيد وعلامات التقدم في السن، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن ماسك لبان الدكر تابعونا عبر دوت الخليج
مكونات ماسك لبان الدكر
- ثلاثة ملاعق من لبان الدكر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعفة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.
طريقة عمل ماسك لبان الدكر
- في اول خطوة نقوم بوضع كوب من الماء في إناء على النار ووضع ثلاثة ملاعق من لبان الدكر به وتركة على النار حتى يغلي فقط، ثم نقوم برفعه من على النار وتركة منقوع ليلة كاملة او لمدة 12 ساعة، وبعد مرور الوقت نقوم بتصفية المنقوع الخاص باللبان الدكر، وبعد التصفية نقوم بوضع النشا والفازلين مع التقليب جيدًا حتى يصبح القوام الخاص بالماسك كريمي، وأخيرًا نقوم بإضافة زيت اللوز المر إلى الماسك مع التقليب جيدًا، وابدئي في اضافة الماسك على البشرة وتركة على الاقل ربع ساعة وسوف تلاحظين النتيجة من اول مرة، ولأفضل نتيجة استخدمي هذا الماسك مرة اسبوعيًا.