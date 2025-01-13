أخبار اليمن : الحديدة.. وصول 4 صيادين يمنيين من إريتريا

الحديدة.. وصول 4 صيادين يمنيين من إريترياوصل إلى ميناء الإنزال السمكي بمدينة الحديدة اليوم، 4 صيادين من أبناء مديرية الخوخة بعد اختطافهم وتعذيبهم في سجون السلطات الإريترية.

وخلال الاستقبال أوضح مدير مديرية الخوخة أمجد العميسي، أن الصيادين الواصلين، تم ترحيلهم قسرًا من قبل السلطات الإريترية بعد احتجازهم في المياه الإقليمية اليمنية قبالة جزيرة حنيش ومصادرة ممتلكاتهم والقارب الذي كانوا على متنه.

وأدان جرائم الاختطاف والتعذيب المتكررة للبحرية الإريترية بحق الصيادين اليمنيين، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في المجال الإنساني إلى الاضطلاع بدورها في إيقاف كل الجرائم والانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين.