انت الأن تتابع خبر معجزة بكل المقاييس.. هاتي قرص اسبرين وطولي شعرك القصير مترين ولن تصدقي النتيجة شعرك لن يتوقف عن النمو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الأسبرين واحد من أهم المواد العلاجية الفعالة حيث يتواجد في غالبية منازلنا كأحد الأدوية المسكنة لكن هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تعود بالنفع على خلايا الجلد، فروة الرأس وشعرك وقد أثبتت عدة دراسات وتجارب لعدد كبير من الفتيات أن استخدام الأسبرين يسهم في تعزيز نمو الشعر وزيادة طوله لذا، يمكنك الاعتماد على وصفات الأسبرين لتطويل خصلات الشعر وفي الفقرات التالية، سنستعرض أقوى الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل لإطالة شعرك وزيادة لمعانه بتكلفة قليلة.

الأسبرين لتطويل الشعر

الشعر الطويل هو حلم كل فتاة تسعى ليكون شعرها لامعا و صحيا وجذابا يمكنك تحقيق هذا الحلم باستخدام خلطة الأسبرين من خلال اتباع خطوات بسيطة تتضمن استخدام قرصين من الأسبرين يتم سحقهما جيدا ثم ذوبانهما في كمية مناسبة من الماء استخدمي هذا المزيج لغسل شعرك ودلكي فروة رأسك لمدة تصل إلى 10 دقائق، ثم اشطفي شعرك تحت الماء الفاتر واغسليه بشامبو طبيعي.

وصفة الأسبرين والفازلين لتطويل الشعر

تعتبر هذه الطريقة واحدة من أفضل وأقوى العلاجات المنزلية التي يمكن لكل من ترغب في زيادة طول شعرها وزيادة نموه الاستفادة منها يمكنك استخدام 3 أقراص من الأسبرين مع 3 ملاعق من الفازلين قومي بطحن أقراص الأسبرين، ثم اخلطي المسحوق مع الفازلين حتى يتجانس المزيج بعد ذلك، يمكنك تطبيق الخليط على فروة الرأس لمدة ربع ساعة ثم اغسلي شعرك بالشامبو يوصى بتكرار التطبيق 3 مرات في الأسبوع.

خلطة الأسبرين وزيت اللوز