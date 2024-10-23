نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قدمت وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم وزارة التضامن الاجتماعي في مصر مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع وتمكينهم من العيش حياة كريمة.

وتستعرض "دوت الخليج" أبرز هذه الخدمات في التالي:

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

* ما هي؟:

بطاقة تُمنح للأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح لهم عن الحصول على العديد من التسهيلات والخدمات.

* ما هي فوائدها؟

ـ الحصول على تخفيضات على وسائل المواصلات.

ـ الحصول على أجهزة مساعدة.

ـ الدخول المجاني إلى بعض الأماكن العامة.

ـ الأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية.

* كيف أحصل عليها؟

يمكنك التقديم للحصول على البطاقة من خلال المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في محافظتك.



* برامج التأهيل والتدريب

تهدف هذه البرامج إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، وتشمل:

- التدريب المهني: لتأهيلهم للعمل في مجالات مختلفة.

- التدريب على الحاسب الآلي: لتطوير مهاراتهم التقنية.

- برامج التأهيل النفسي والاجتماعي: لمساعدتهم على التكيف مع حياتهم.

*دور الرعاية النهارية

توفر هذه الدور بيئة آمنة ومحفزة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتلقون الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل اللازم.

*دعم الأسر

تقدم الوزارة برامج لدعم الأسر التي لديها أفراد ذوي إعاقة، وذلك من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي وتقديم الاستشارات الأسرية.

*توفير أجهزة مساعدة

تقدم الوزارة أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع وغيرها، وذلك لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء أنشطتهم اليومية.

*الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على هذه الخدمات قد تختلف من محافظة إلى أخرى، لذلك يُنصح بالتواصل مع المكتب التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في منطقتك للحصول على المعلومات الدقيقة.