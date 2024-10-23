نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بعدوى بكتيريا آكلة اللحوم في فلوريدا بعد موجة الأعاصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد موجة الأعاصير التي اجتاحت ولاية فلوريدا الأمريكية، وخاصة إعصار "هيلين"، شهدت الولاية انتشارًا كبيرًا لعدوى بكتيريا آكلة اللحوم، مما أدى إلى وفاة 13 شخصًا حتى الآن، وفقًا لما نقلته شبكة CBS NEWS.

وتشير بيانات وزارة الصحة بفلوريدا إلى أن العديد من المقاطعات في الولاية تشهد زيادة غير مسبوقة في حالات الإصابة بهذه البكتيريا.

ارتفاع عدد الإصابات والوفيات

أفادت التقارير بوجود 74 حالة إصابة ببكتيريا فيبريو آكلة اللحوم هذا العام في فلوريدا، بما في ذلك 13 حالة وفاة، مقارنة بـ 46 حالة و11 حالة وفاة تم تسجيلها العام الماضي.

وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى تأثير إعصار هيلين والفيضانات الناتجة عنه، حيث تزيد مياه الفيضانات من فرص التعرض للبكتيريا التي تنتشر في البيئة الرطبة والمياه الملوثة.

تحذيرات وزارة الصحة

حذرت وزارة الصحة في فلوريدا السكان من المخاطر الصحية التي تشكلها مياه الفيضانات، وناشدتهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى ببكتيريا آكلة اللحوم.

ومن بين التحذيرات الأساسية تجنب التعرض المباشر لمياه الفيضانات التي قد تحمل هذه البكتيريا الضارة.

الإصابات في الولايات المتحدة

على مستوى الولايات المتحدة، يتم الإبلاغ عن نحو 100 حالة إصابة ببكتيريا آكلة اللحوم سنويًا، وفقًا لمجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

ومع ذلك، قد يكون العدد الفعلي أعلى بكثير نظرًا لأن العديد من الحالات الخفيفة لا يتم تشخيصها أو الإبلاغ عنها.

أعراض عدوى بكتيريا فيبريو

حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تختلف الأعراض بناءً على نوع العدوى، لكنها قد تشمل:

إسهال.

تشنجات في البطن.

غثيان وقيء.

حمى.

في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الولاية، يوصى السكان باتباع التعليمات الصحية بصرامة وتجنب مياه الفيضانات والبحث عن الرعاية الطبية الفورية في حالة ظهور أي أعراض غير طبيعية.