انت الأن تتابع خبر ضع 7 حبات من «أوراق الغار» أسفل الوسادة .. وراقبي ماذا يحدث لكِ خلال الليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورق الغار أو اللورا يعد من أكثر المنكهات للأكلات شهرة في الوطن العربي، والتي لها دورًا بارز بين التوابل ومختلف الأعشاب، وأفصحت منصة «Hindustan times» أن وضعها أسفل الوسادة قبل الخلود إلى النوم يساهم في ضبط كفاءة النوم وعديد من المنافع ومن أهمها التالي.

فوائد وضع ورق اللورا أسفل الوسادة