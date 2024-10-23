انت الأن تتابع خبر ضع 7 حبات من «أوراق الغار» أسفل الوسادة .. وراقبي ماذا يحدث لكِ خلال الليل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ورق الغار أو اللورا يعد من أكثر المنكهات للأكلات شهرة في الوطن العربي، والتي لها دورًا بارز بين التوابل ومختلف الأعشاب، وأفصحت منصة «Hindustan times» أن وضعها أسفل الوسادة قبل الخلود إلى النوم يساهم في ضبط كفاءة النوم وعديد من المنافع ومن أهمها التالي.
فوائد وضع ورق اللورا أسفل الوسادة
- قد يساهم ورق اللورا أو ورق الغار أسفل الوسادة في زيادة المشاعر المنعشه مما يجعلك تستيقظ بنشاط وانتعاش ، وذلك يرجع الي رائحته الرائعة .
- ورق اللورا يشتمل على زيوت عطرية تهدئ الأعصاب وتضبط كفاءة النوم، مما يصبح أفضل خيار للأفراد الذين يشعرون بالتوتر أو الأرق.
- حيث أن ورق اللورا ينعش طقس الغرفة بسبب الزيوت العطرية التي به، مما يساعد في ضبط صحة الجهاز التنفسي.
- رائحة ورق اللورا تساهم في الحد من القلق والتوتر مما يساعد على الهدوء والاسترخاء طوال الليل.