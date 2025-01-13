من هو نواف سلام المرشح البارز بالسباق لرئاسة الحكومة في لبنان؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 07:29 مساءً - ننشر لكم أبرز المعلومات عن نواف سلام المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في لبنان والأوفر حظًا من جانب المعارضة بعد انسحاب النائب فؤاد مخزومي من السباق عبر السطور التالية:

حاصل على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974.

حاصل على دكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون عام 1979.

حاصل على بكالوريوس في القانون من الجامعة اللبنانية عام 1984.

حاصل على ماجستير في القانون من جامعة هارفارد عام 1991.

حاصل على دكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.

الحياة المهنية:

شغل منصب سفير وممثل لبنان في الأمم المتحدة بين يوليو عام 2007 وديسمبر من عام 2017.

مثّل لبنان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2010 و2011 في فترتي لبنان كعضو غير دائم.

شغل منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر من عام 2012 إلى سبتمبر 2013، ورئيس الجمعية بالوكالة في يوليو من عام 2013.

مثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.

ترأس وفود لبنان في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي وغيره.

شغل العديد من المناصب الأكاديمية في عدد من الجامعات في لبنان وخارجه.



وبدأ الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون صباح اليوم الاثنين استشارات مع الكتل النيابية، تمهيداً لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.

وبعد إعلان مرشحين عدة استعدادهم لتولي المنصب الذي يعود إلى الطائفة السنية في لبنان، انحصرت المنافسة بشكل رئيسي بين مرشحين، هما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والدبلوماسي المخضرم نواف سلام الذي يرأس حالياً محكمة العدل الدولية.