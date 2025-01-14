سفيرة الكويت في واشنطن: لا إصابات بين المواطنين نتيجة حرائق كاليفورنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:30 صباحاً - أكدت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح عدم تسجيل أي إصابات بين المواطنين الكويتيين نتيجة الحرائق في ولاية كاليفورنيا، داعية المواطنين الكويتيين الموجودين في الولاية الى اتباع إرشادات السلامة التي تصدر عن السلطات المحلية.

كما دعت السفيرة الزين الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية المواطنين الموجودين في كاليفورنيا إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب المناطق المتضررة جراء الحرائق مع الالتزام التام بتعليمات السلطات المحلية.

وأوضحت أن سفارة دولة الكويت في واشنطن والبعثات الدبلوماسية الكويتية تتابع عن كثب تطورات الوضع في كاليفورنيا ومستعدة للتعامل مع أي طارئ في هذا الخصوص.

وأضافت أنه جار العمل على تخصيص أحد الفنادق القريبة من مطار مدينة (لوس أنجلوس) ليكون نقطة تجمع لإجلاء المواطنين الكويتيين عند الحاجة وإذا استدعت الأمور ذلك.

ودعت المواطنين الكويتيين إلى التواصل مع القنصلية العامة والمكتب الثقافي في (لوس أنجلوس) في حالات الطوارئ عبر الرقمين التاليين:

القنصلية العامة في لوس أنجلوس 3102793644

المكتب الثقافي في لوس أنجلوس 3107464789.