«وول ستريت جورنال»: «حماس» لديها سنوار آخر يُسمى «الشبح»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 07:29 مساءً - قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن حركة «حماس» لديها سنوار آخر يقوم بإعادة بناء الحركة، وذلك في إشارة إلى محمد، الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الذي قتل في أكتوبر الماضي، مضيفة أن الأول يقوم بتجنيد مقاتلين جددا، وجرّ إسرائيل إلى حرب استنزاف.

وذكرت الصحيفة أن العنف والدمار خلقا جيلا جديدا من المتطوعين الراغبين وسط غزة التي تنتشر فيها الذخائر غير المنفجرة التي يمكن لمقاتلي حماس إعادة استخدامها في قنابل بدائية الصنع، وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الماضي، عن مقتل 10 جنود في منطقة بيت حانون شمالي غزة. كما أطلقت حماس حوالي 20 صاروخا على إسرائيل في الأسبوعين الماضيين.

وعلقت الصحيفة أن حملة التجنيد التي تقوم بها حماس وقتالها المستمر، يشكلان تحديا كبيرا لإسرائيل، ونقلت الصحيفة عن أمير أفيفي، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد قوله: نحن في وضع باتت فيه وتيرة بناء حماس لنفسها من جديد أعلى من وتيرة قضاء الجيش الإسرائيلي عليها.

وأضافت أن محمد السنوار، هو في مركز الجهود التي تبذلها حماس للبقاء، فعندما قتل شقيقه يحيى في العام الماضي، قررت حركة حماس التي يتخذ جناحها السياسي مقرا له في العاصمة القطرية الدوحة، عدم تعيين زعيم لها والاكتفاء بقيادة جماعية، وهو ما لم يرض القيادات الميدانية في غزة والتي تعمل مستقلة تحت قيادة محمد السنوار، ويبلغ محمد 50 عاما من العمر، وهو أصغر بـ 10 سنوات من شقيقه الأكبر، لكنه انضم إلى حركة حماس وهو صغير مثل يحيى. وعلى خلاف شقيقه الذي قضى عقدين في السجون الإسرائيلية، لم يقض محمد فترة طويلة، ولهذا فهو غامض لدى المؤسسة الإسرائيلية، إذ أنه معروف باسم «الشبح».