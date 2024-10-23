انت الأن تتابع خبر «هتموت بالبطئ..!!» اطباء يحذرون من تناول هذه الاطعمة تدمر المناعة والكلي وتؤدي الى الوفاة..سم قاتل وانت ما تعرفش..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الكلى من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان حيث تقوم بتنقية الدم والتخلص من السموم والفضلات عبر البول ومع ذلك قد يجهل البعض أن بعض الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي قد تشكل خطرا على صحة الكلى في هذا المقال سنتناول أبرز الأطعمة التي حذر منها أطباء مختصون كونها تدمر الكلى وقد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم تجنبها.

الأطعمة المضرة للكلى

أحد أبرز هذه الأطعمة هو الأطعمة المصنعة والمعلبة هذه الأطعمة تحتوي على كميات هائلة من الملح والصوديوم مما يزيد من ضغط الدم ويثقل على الكلى في تصفية الدم و الإفراط في استهلاك الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الكلى بمرور الوقت وقد تتفاقم الحالة لتصل إلى الفشل الكلوي.

بالإضافة إلى ذلك الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني مثل اللحوم الحمراء قد تزيد من العبء على الكلى عند تناول كميات كبيرة من البروتين تعمل الكلى بجهد مضاعف للتخلص من نواتج عملية التمثيل الغذائي مما قد يؤدي إلى إجهادها وتدهور وظيفتها.

نصائح الأطباء وتحذيراتهم