انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعثر على المسيرة الغامضة التي اختفت عن الدفاعات الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عثر الاحتلال الإسرائيلي في يوكنعام جنوب حيفا، على المسيرة التي أطلقت أمس واختفت عن منظومة الدفاعات الجوية، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم".

وكانت طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان، مساء الثلاثاء، قد تسببت في حالة ذعر كبيرة وأدخلت ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

ولأكثر من ساعة، عجزت المقاتلات الحربية والمروحيات عن اعتراض المسيّرة، التي تجولت بحرية قاطعة عشرات الكيلومترات، قبل أن يعلن الجيش اختفاءها.

من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى اعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب.

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنه سمع دوي انفجار في تل أبيب، مشيرة إلى وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مسغاف عام وكفار غلعادي بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

ووسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.