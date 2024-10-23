انت الأن تتابع خبر بلينكن: لدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تصريحات صحفية قبل مغادرته تل أبيب، ان رئيس حركة حماس يحيى السنوار كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بلينكن انه حان الوقت كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى إستراتيجي، ونعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان.

وأشار إلى أنه يتبقى أمران هما إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب وندرس إمكانية وضع صيغ جديدة لتحقيق الهدفين، ويتعين وجود خطط ملموسة للمضي قدما في غزة بعد الحرب ولدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في القطاع، ونعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة.

وأكد بلينكن رفض واشنطن إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة.

وهناك حاجة إلى أن تفعل إسرائيل المزيد لإدخال المساعدات لغزة ويجب أن يكون ذلك مستداما بحسب بلينكن.

وفي ما يتعلق بالرد على إيران، قال بلينكن انه من المهم أن ترد إسرائيل على هجوم من إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر.