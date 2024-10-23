انت الأن تتابع خبر وداعًا للألم نهائيًا" طريقة منزلية لإزالة الشعر الزائد بشكل مش هتصدقيه والوجه نهائيا سيسقط ولن ينمو مجددا..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة الشعر الزائد من القضايا التي تثير قلق الكثير من الفتيات والسيدات في مختلف مناطق الجسم، حيث إن ظهور الشعر بكثرة في بعض الأجزاء لا يُعتبر من علامات الأنوثة تلجأ الكثيرات إلى وسائل متعددة للتخلص من الشعر الزائد، لكن العديد من هذه الطرق قد تسبب الألم أثناء استخدامها لذلك يمكن تحضير وصفات طبيعية مثل وصفة البيكنج بودر، التي لا تسبب أي شعور بالألم.

وصفة البيكنج بودر لإزالة الشعر الزائد

يعد البيكنج بودر إحدى المكونات الأساسية التي تضاف إلى العديد من الوصفات المستخدمة في إزالة الشعر الزائد، بطريقة غير مؤلمة على عكس الطرق التقليدية التي تستخدمها الكثير من النساء والتي تؤدي إلى حدوث التهابات بعد ذلك تتضمن الوصفة مجموعة من المكونات المتنوعة التي تساعد في القضاء على الشعر الزائد دون الحاجة إلى اللجوء إلى أي من الطرق المزعجة،

وهذه المكونات هي:

باكو من البيكنج بودر.

عصير نصف حبة ليمون.

ملعقة طعام من معجون الأسنان.

ملعقة طعام من النشا.

طريقة تحضير الوصفة

يمكن إعداد هذه الوصفة في المنزل بسهولة عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة، وتتلخص هذه الخطوات في السطور التالية:

يتم صب باكو البيكنج بودر على المعجون ثم يُقلبان معًا.

يضاف النشا ثم يتم التقليب جيدا.

يتم إضافة عصير الليمون مع مواصلة الخفق حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد.

طريقة استخدام الوصفة